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احتفالاً بالتطوير.. ميناء العريش البحري يستقبل أول سفينة تجارية غدًا الإثنين

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احتفالاً بالتطوير.. ميناء العريش البحري يستقبل أول سفينة تجارية غدًا الإثنين احتفالاً بالتطوير.. ميناء العريش البحري يستقبل أول سفينة تجارية غدًا الإثنين

مصراوي Masrawy

05:22 م الأحد 03 يناير 2021

شمال سيناء - أشرف سويلم:

أعلنت محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، بدء تشغيل ميناء العريش البحري، واستقبال أول سفينة تجارية ظهر غدٍ الإثنين، في حضور المحافظ اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، وذلك أثناء احتفالية إعادة تشغيل الميناء واستئناف حركة التجارة الملاحية بعد التطوير.

قال المحافظ إن ميناء العريش البحري أصبح جاهزًا للعمل، واستقبل في ذلك الإطار قاطرة إرشاد لاستخدامها في توجيه السفن قبل 3 أسابيع، مشيرًا إلى أن الميناء ينتظر وصول مندوبي التوكيلات الملاحية والتواصل مع مندوبي الشحن، وتلقى طلبات شحن من شركات الأسمنت والملح والرمل الزجاجي.

وفي السياق، وجه المحافظ الشكر لرئيس الجمهورية الذي وجه تعليماته بفتح الجزء القديم من الميناء بالتوازي مع أعمال التطوير للميناء، التي استغرقت ٤ سنوات، بمواجهة ٣ كيلومترات للشاطئ، ما يعني حدوث نقله هائلة قدرات خاصة وأنه يقع في أقرب نقطة الشواطئ الأوربية، وفقًا للمقاييس الجغرافية ما يكسبه ميزة عالمية، وتقوم الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بالاتفاق على التطوير، ضمن مخطط النهوض بظهير قناة السويس.​

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