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صور.. حملات على المواقف المواصلات العامة لمتابعة ارتداء الكمامات في أسيوط

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صور.. حملات على المواقف المواصلات العامة لمتابعة ارتداء الكمامات في أسيوط صور.. حملات على المواقف المواصلات العامة لمتابعة ارتداء الكمامات في أسيوط

مصراوي Masrawy

05:03 م الأحد 03 يناير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، حملات مكبرة لمتابعة ورصد مدى التزام قائدي مركبات النقل الجماعي الخاصة والعامة، بارتداء الكمامات الواقية وكذلك الركاب.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه يجرى تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية لكافة القطاعات والمنشآت للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة المستجد "كوفيد ـ 19"، وتطبيق القرارات والضوابط والاشتراطات والتعليمات؛ مشدداً على فرض الغرامة في حال عدم ارتداء الكمامة .

وأوضح محافظ أسيوط أن تكثيف برامج التوعية ونشر الملصقات وتوزيع بوسترات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على جميع الجهات، فضلاً عن استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة القطاعات والمرافق والمنشأت الحكومية والخاصة والمواقف والتنسيق مع الجهات الأمنية لتطبيق الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات داخل الجهات الحكومية والخاصة والمنشأت وجميع وسائل النقل حفاظًا على حياة المواطنين ومنعًا لانتشار فيروس كورونا مع تطبيق غرامات على المخالفين وفقًا للقرارات المنظمة لذلك.

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