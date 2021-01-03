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صور.. محافظ دمياط تشدد على صيانة خزان الأكسجين في مستشفى الصدر

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صور.. محافظ دمياط تشدد على صيانة خزان الأكسجين في مستشفى الصدر صور.. محافظ دمياط تشدد على صيانة خزان الأكسجين في مستشفى الصدر

مصراوي Masrawy

05:00 م الأحد 03 يناير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأحد، زيارة مفاجئة إلى مستشفى الأمراض الصدرية، لمتابعة الموقف الخاص بمجابهة أزمة والتأكد من انتظام سير العمل.

وتفقدت المحافظ خزان الأكسجين، ووجهت تعليماتها إلى الدكتور السيد عبدالجواد، مدير مديرية الصحة، بمراجعة شركة الصيانة بشكل دوري للتأكد من سلامة الخزان وشبكة الغازات الطبية، واتباع أقصى درجات الأمان وغلق الباب الخاص به، لتلافي حدوث أية مشكلات أو تداعيات.

كما تفقدت الدكتورة منال عوض، أقسام الأشعة والمعمل وصيدليتي العيادة الخارجية والرئيسية ومخزن المستهلكات، إذ اطمئنت على توافر المستلزمات الوقائية والأدوية المدرجة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد.

واطلعت المحافظ على المخزون الاستراتيجي من العلاج، للتأكد من توافر رصيد يغطي احتياجات الفترة المقبلة، إذ أكدت على تقديم بيان يومي لغرفة العمليات الرئيسية، المنعقدة بديوان عام المحافظة يتضمن الرصيد الخاص بالأدوية.

وأكدت المحافظ على ضرورة استغلال مبنى العيادات الخارجية المطور حديثا، وبدء تشغيله لتخفيف الضغط عن قسمي الاستقبال والطوارئ وتزويد الغرف به بأسرة وأسطوانات أكسجين وأطقم طبية.

وشددت عوض على الإرتقاء بمستوى النظافة العامة بالمستشفى، واتباع جميع المعايير الخاصة بمكافحة العدوى والإجراءات الاحترازية والوقائية.

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مصراوي Masrawy

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