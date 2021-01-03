مدير مستشفى التأمين بشبرا: "لا نعاني من نقص في الأكسجين"

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أكد الدكتور عيد العطار مدير مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، أن المستشفى لا يعاني من أي نقص في الاكسجين، حيث يوجد تنك وشبكة أكسجين تغطي كافة أروقة المستشفى.

وقال مدير المستشفى في تصريحات صحفية، إنه يتم استخدام أسطوانات الأكسجين أيضا عندما تكون حالة ليس بجوارها مخرج أكسجين، مشيرًا إلى أن المستشفى يستهلك حوالي 8 آلاف لتر يوميا من الأكسجين للحالات المحجوزة والتي تصل إلى 79 حالة منهم 8 حالات بالعناية المركزة.

وأكد "العطار" أن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكامل طاقاتة لخدمة المرضى ورعايتهم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة،بجانب متابعة الحالات التي يتم عزلها منزليًا، من خلال فريق المتابعة بالمستشفى.

وفى السياق أعلن مصدر طبي بمستشفى قها للحجر الصحي، إصابة 5 حالات من طاقم التمريض والعمال بينهم طباخ المستشفى بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر إن المصابين هم 3 من طاقم التمريض وفني كهرباء وطباخ" مشيرا إلى أنهم يتلقون العلاج داخل المستشفى

وأشار إلى أن المستشفى لا يستقبل إلا الحالات الحرجة فقط التي تحتاج إلى عناية مركزة وأن الطاقم الطبي والعاملين بمستشفى الحجر الصحي في قها، يواصلون الليل والنهار في تقديم الخدمات الطبية للمرضى.