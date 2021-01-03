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صور.. محافظ دمياط في مكتب البريد لحل أزمة الزحام

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صور.. محافظ دمياط في مكتب البريد لحل أزمة الزحام صور.. محافظ دمياط في مكتب البريد لحل أزمة الزحام

مصراوي Masrawy

04:48 م الأحد 03 يناير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، زيارة مفاجئة إلى مركز الخدمات البريدية بمدينة دمياط، بعد أن جرى رصد تجمع كبير للمواطنين أمام المركز لصرف المعاشات، اليوم الأحد.

وأصدرت المحافظ تعليمات مشددة إلى مدير عام بريد دمياط، بتنظيم عملية صرف المعاشات وفقا، للمنظومة التي حددتها الدولة للحد من تجمعات المواطنين في تلك الظروف الراهنة.

وأكدت منال عوض على التنسيق مع مديرية الأمن والوحدة المحلية والجمعيات الأهلية، لوضع منظومة وآلية محددة لتلك العملية.

كما وجهت المحافظ، بتشغيل المركز حتى التاسعة مساءًا حتى يتسنى لهؤلاء المواطنين صرف المعاشات، مؤكدة على توفير أماكن انتظار تتفق مع معايير التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة لمجابهة أزمة كورونا.

أضافت أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير قد يحدث خلال الفترة المقبلة، مشددة على تحقيق التواصل مع المواطنين والتيسير عليهم خلال تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بهم.

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