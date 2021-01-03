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"إغاثي" الملك يوزع 35 طنًا من السلال الغذائية لنازحي صعدة بمأرب

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أمد "محلية" السنوط بالسودان بـ 107 أطنان من السلال استفاد منها 6,000 فرد

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 35 طنًا و524 كيلو غرامًا من السلال الغذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مدينة مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 1,992 فردًا.

كما وزع المركز أمس، 107 أطنان من السلال الغذائية في محلية السنوط التابعة لولاية غرب كردفان السودانية، استفاد منها 6,000 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق وكذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع سلال غذائية في جمهورية السودان..

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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