"ضحية كورونا".. وفاة مدير محكمة القضاء الإداري في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الأحد، وفاة المدير الإداري لمحكمة القضاء الإداري في كفر الشيخ، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الأحد، أن المديرالإداري لمحكمة القضاء الإداري في كفر الشيخ، ظهرت عليه الأعراض، في 26 ديسمبر 2020، ليجرى نقله إلى مستشفى بلطيم للعزل الصحي ليتلقى العلاج فيه.

وقال المصدر إن المتوفي ضحية فيروس كورونا، كان يتلقى العلاج داخل العناية المركزة بمستشفي بلطيم.