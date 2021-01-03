دون حضور الشعب.. البابا تواضروس يكشف لـ"مصراوي" عن مكان وكيفية إقامة قداس عيد الميلاد

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مصراوي Masrawy

مصراوي

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه سيترأس قداس عيد الميلاد المجيد بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، مساء يوم الأربعاء ٦ يناير.

وأوضح البابا تواضروس، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أن القداس سيكون من دون شعب وبحضور عدد محدود من الأساقفة والرهبان، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لمنع تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، قال البابا تواضروس: نحن نتابع بيانات وزارة الصحة، ونتابع الوضع عالميًّا، ونرى المناسب من قرارات ونقوم بعمله.

وأضاف البابا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، عبر برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "نحن نقدِّر مشاعر الناس؛ ولكن كما تعلمنا جميعًا الوقاية خير من العلاج، وأقول للناس إن احتفالاتنا روحية ونستعد لميلاد المسيح بقلوبنا، ووجودنا بين أهلنا مفرح؛ ولكننا في ظروف استثنائية، ولا بد أن نواجهها بشجاعة".

وتابع بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية: "نشكر ربنا على وجود اتصالات وإجراءات تعويضية، وستتم إذاعة القداس على الناس على الهواء، وكنائسنا في الخارج نرسل لهم تهنئة بالفيديو، وتتم ترجمتها بلغات كثيرة".

وأكد البابا تواضروس أن "الآباء الذين توفوا لا توجد أشياء جامعة بينهم؛ منهم مَن كانت سنه كبيرة، ومنهم مَن كان صغيرًا في السن، ولا توجد حاجة مشتركة بينهم؛ ونحن في النهاية نأخذ الإجراءات، وناخد بالنا.. ونحن باستمرار؛ كل الآباء والشمامسة نوجه بالإجراءات الاحترازية وحتى الأطفال، ونوعّيهم بممارسة الإجراءات باستمرار".

وكانت الكنيسة قد أكدت أنه في إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وفي ظل استمرار تزايد أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا، تقرر العمل بما يلي بكنائس القاهرة والإسكندرية اعتبارًا من اليوم وحتى ٣١ يناير ٢٠٢١:

١- يُقام قداسا عيدَي الميلاد والغطاس بمشاركة كهنة الكنيسة وعدد لا يزيد على عشرين شخصًا.

٢- يُقام قداس واحد فقط أسبوعيًّا، ويقتصر على كهنة كل كنيسة بمشاركة ما لا يزيد على خمسة شمامسة.

٣- تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكل الأنشطة والخدمات.

٤- تُقام صلوات الأكاليل (بعد عيد الميلاد) بكاهن واحد وشماس واحد، وما لا يزيد على عشرين شخصًا من أسرتي العروسَين.

٥- إقامة صلوات الجناز بكاهن واحد وشماس واحد فقط، إلى جانب أسرة المنتقل، ويفضّل أن يكون ذلك في كنائس المدافن.

٦- تعليق صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع.

٧- يسمح بإتمام سري المعمودية والميرون بحضور كاهن واحد فقط وأسرة المعمد فقط (أربعة أفراد).

٨- تعليق الدراسة في الإكليريكيات والمعاهد التعليمية.

٩- يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني.

١٠- يلتزم الآباء الكهنة الموقرون والشمامسة وجميع أفراد الشعب باتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة.

11- بالنسبة إلى إبراشيات الكرازة المرقسية، يقرر الأب المطران أو الأسقف، كلٌّ في إبراشيته، بالاشتراك مع مجمع الكهنة، تطبيق ما يتناسب مع الوضع الصحي بالإبراشية من إجراءات.