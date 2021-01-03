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الأعلى "للمهندسين" يوافق على تأسيس شركة "المهندس للاستثمار" ودعم مبادرة "حياة كريمة"

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الأعلى "للمهندسين" يوافق على تأسيس شركة "المهندس للاستثمار" ودعم مبادرة "حياة كريمة" الأعلى "للمهندسين" يوافق على تأسيس شركة "المهندس للاستثمار" ودعم مبادرة "حياة كريمة"

مصراوي Masrawy

04:27 م الأحد 03 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

وافق المجلس الأعلى لنقابة المهندسين خلال جلسته التي امتدت لعدة ساعات على إصدار تفويض المهندس نقيب المهندسين لتأسيس "شركة المهندس للاستثمار" لإدارة أصول النقابة تفعيلا لقرار المجلس الأعلى السابق بالجلسة رقم (27) بتاريخ 28/11/2020 ، وأن هذه الاستثمارات متوقفة منذ سنوات طويلة. بحسب بيان صحفي.

كما وافق المجلس أيضًا على دعم "مبادرة حياة كريمة" وهي مبادرة تسعى لتخفيف الأعباء عن المواطنين الغير قادرين على دفع رسوم التصالح على بعض مخالفات البناء وقد وافق مجلس النقابة على دعم المبادرة من خلال تواصل نقابة المهندسين مع المكاتب الاستشارية للمعاونة والتطوع في إنهاء متطلبات التصالح لديها.

وأكد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، على أهمية دور نقابة المهندسين في دعم إصدار منظومة تراخيص البناء الجديدة لتحقيق الانضباط العمراني المنشود طبقاً لما ينص علية قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 وقواعد مزاولة المهنة وقانون البناء رقم ١١٩.

كما وافق المجلس الأعلى على زيادة رفع قيمة دعم الرعاية الصحية لمصابي كورونا إلى 30 ألف جنيه تخفيفا عن الأعباء المادية التي وقعت على كاهل المهندسين نظير الجائحة التي يمر بها العالم.

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مصراوي Masrawy

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