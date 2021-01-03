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محامي ممدوح عباس يتدخل هجوميًا ضد في طعنه على حل مجلس

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محامي ممدوح عباس يتدخل هجوميًا ضد مرتضى منصور في طعنه على حل مجلس الزمالك محامي ممدوح عباس يتدخل هجوميًا ضد في طعنه على حل مجلس

مصراوي Masrawy

04:24 م الأحد 03 يناير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

حضر الدكتور كمال شعيب محامي ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، جلسة طعن رئيس الموقوف، على قرار حل مجلس إدارة الزمالك.

وتدخل "شعيب" -خلال جلسة اليوم- هجوميًا ضد مرتضى منصور، وتضامن فيه مع قرار وزير الشباب والرياضة، وتأكيد قرار الوزير بإيقاف مجلس مرتضى منصور وعزله من منصبه لحين التحقيق في المخالفات المالية المرصودة من قبل لجنة التفتيش.

كما حضر محامي عن الدكتور مصطفى عبد الخالق عضو مجلس الزمالك الأسبق، والذي تقدم بطلب تدخل انضمامي مع مرتضى منصور وبطلب إلغاء قرار الوزير الذي وصفه في طلبه بـ"السلبى".

وحجزت محكمة القضاء الإداري الدعوى للحكم في جلسة يوم 7 فبراير المقبل، لتحديد مصير مرتضى منصور ومجلسه، بعدما قرر وزير الشباب والرياضة ابعاد المجلس من رئاسة الزمالك.

وعقب إبعاد مجلس مرتضى منصور من رئاسة الزمالك، تم تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي مكونة من ثلاثة مستشارين وفقا لما تنص عليه اللائحة، مع إحالة المخالفات للنائب العام، الذي قرر من جانبه إحالة المخالفات لنيابة الأموال العامة.

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