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شكرى وعبد العاطى يشاركان في اجتماع وزراء الخارجية والري حول سد النهضة

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شكرى وعبد العاطى يشاركان في اجتماع وزراء الخارجية والري حول سد النهضة شكرى وعبد العاطى يشاركان في اجتماع وزراء الخارجية والري حول سد النهضة

مصراوي Masrawy

04:11 م الأحد 03 يناير 2021

القاهرة- (أ ش أ):

يشارك وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، اليوم الأحد، في الاجتماع الذي يُعقَد عبر "الفيديو كونفرانس" لوزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان لاستئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل ⁧سد النهضة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر - " بدء فعاليات الاجتماع الذي يُعقَد عبر الفيديو كونفرانس لوزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان لاستئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل ⁧ سد النهضة⁩، وذلك بمشاركة وزير الخارجية ⁧ سامح شكري⁩ ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي".

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