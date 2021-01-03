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وفاة 19 شخصا بعد انهيار سقف منشأة لحرق الجثث شمال الهند

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وفاة 19 شخصا بعد انهيار سقف منشأة لحرق الجثث شمال الهند وفاة 19 شخصا بعد انهيار سقف منشأة لحرق الجثث شمال الهند

مصراوي Masrawy

04:01 م الأحد 03 يناير 2021

نيودلهي- (د ب أ):

لقي 19 شخصا على الأقل حتفهم، عندما انهار سقف مأوى في منشأة لحرق الجثث في شمال الهند اليوم الأحد، طبقا لما ذكرته الشرطة.

وكان سقف الموقع الواقع في منطقة "غازي آباد" بولاية "أوتار براديش" قد انهار عندما لجأ الأشخاص للوقوف تحت المبنى، هربا من الأمطار.

والكثير من الضحايا كانوا أقرباء أحد السكان المحليين، التي كانت تقام الطقوس الأخيرة له في ذلك الوقت، بحسب التقارير.

وقال رئيس الشرطة، ايراج راجا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) هاتفيا إن "سقف مجمع حرق الجثث، الذي يمتد على مسافة حوالي 30 مترا، انهار فجأة وحوصر 38 شخصا داخله. ولقي 19 شخصا حتفهم على الفور، أو بينما كان يتم نقلهم إلى مستشفيات قريبة"

وأضاف أن 19 شخصا آخرين يتلقون العلاج في المستشفيات. وربما تزيد حصيلة القتلى، حيث تعرض بعض المصابين لإصابات خطيرة.

وقالت الشرطة إن عمال الإغاثة يبحثون وسط الأنقاض لتحديد ما إذا كان هناك المزيد من الضحايا.

وقالت السلطات المحلية إنها بدأت تحقيقا في الحادث.

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