ننشر صور أول عمارة في العاصمة الإدارية الجديدة بعد تسليمها للحاجزين​

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عدة صور حديثة لأول عمارة جاري تسليمها في الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية.

وقال يونس عبر الصفحة الرسمية له بموقع فيسبوك، "دي أول عمارة جاهزة لتسليم المواطنين اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة".

وأصبحت الشقق جاهزة للسكن، بعد انتهاء عمليات التنفيذ بها، ويبدأ اليوم الأحد 3 يناير تسليم أول شقق داخل الحي السكني، وجاء جدول التسليم على النحو التالي:

أولا- المجاورة D1:

- العمارة 1 إلى 8 خلال الفترة من 3 إلى 20 يناير.

- ارقام العمارات 51، 52، 55، 56، 49، 50، 68، 69، 70، 71 خلال الفترة من 21 يناير حتى 15 فبراير.

- العمارة رقم 72، 73 وحتى 82 خلال الفترة من 16 فبراير حتى 21 مارس.

- العمارات أرقام 84، 85، 86، 87، 53، 54، 57، 58، 59، 60، 61، 69، 62، خلال الفترة من 22 مارس حتى 4 مايو.

- ارقام العمارات من 63 إلى 68 خلال الفترة من 5 مايو حتى 7 يونيه.

ثانيا- المجاورة D8:

- العمارات رقم 84، 89، 93، 91، 94، 85، 76، 88 خلال الفترة من 16 فبراير حتى 21 مارس.

- العمارات أرقام 95، 97، 92، 98، 82، 86، 80، 78، 79 ،69 ،74 خلال الفترة من 22 مارس حتى 4 مايو.

- العمارات أرقام 72، 71، 65 خلال الفترة من 5 مايو حتى 7 يونيو.

- وتم تخصيص الأيام من 7 إلى 21 يونيو لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة D1، والأيام من 22 يونيو حتى 5 يوليو لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة D8.