أخبار عاجلة

رحلتنا التي لا تصدق بدأت للتو.. "ترامب": لن أحضر مراسم تنصيب "بايدن" -
"F15" السعودية تكمل تمريناً مشتركاً مع القاذفات الأمريكية "B52" -
الحكومة اليمنية تجدد مطالبتها بإدراج ميليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب الدولي -
في سابقة تاريخية.. ترامب لن يحضر مراسم تنصيب جو بايدن -
حدث في 8 ساعات| السيسي يعين 28 نائبًا في مجلس النواب.. وتحذير جديد من الشبورة -
بعد تعيينها بمجلس النواب.. أول تعليق من الإعلامية دينا عبدالكريم -
إطلاق مبادرة "إحنا معاك" لمساعدة مرضى فيروس كورونا -
رغم اعترافهما باغتصابها.. مفاجأة في واقعة "الشابين والحسناء" بالهرم -
"F15" السعودية تكمل تمريناً مشتركاً مع القاذفات الأمريكية "B52" -
الحكومة اليمنية تجدد مطالبتها بإدراج ميليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

ننشر صور أول عمارة في العاصمة الإدارية الجديدة بعد تسليمها للحاجزين​

Print
ننشر صور أول عمارة في العاصمة الإدارية الجديدة بعد تسليمها للحاجزين​ ننشر صور أول عمارة في العاصمة الإدارية الجديدة بعد تسليمها للحاجزين​

مصراوي Masrawy

03:41 م الأحد 03 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عدة صور حديثة لأول عمارة جاري تسليمها في الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية.

وقال يونس عبر الصفحة الرسمية له بموقع فيسبوك، "دي أول عمارة جاهزة لتسليم المواطنين اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة".

وأصبحت الشقق جاهزة للسكن، بعد انتهاء عمليات التنفيذ بها، ويبدأ اليوم الأحد 3 يناير تسليم أول شقق داخل الحي السكني، وجاء جدول التسليم على النحو التالي:

أولا- المجاورة D1:

- العمارة 1 إلى 8 خلال الفترة من 3 إلى 20 يناير.

- ارقام العمارات 51، 52، 55، 56، 49، 50، 68، 69، 70، 71 خلال الفترة من 21 يناير حتى 15 فبراير.

- العمارة رقم 72، 73 وحتى 82 خلال الفترة من 16 فبراير حتى 21 مارس.

- العمارات أرقام 84، 85، 86، 87، 53، 54، 57، 58، 59، 60، 61، 69، 62، خلال الفترة من 22 مارس حتى 4 مايو.

- ارقام العمارات من 63 إلى 68 خلال الفترة من 5 مايو حتى 7 يونيه.

ثانيا- المجاورة D8:

- العمارات رقم 84، 89، 93، 91، 94، 85، 76، 88 خلال الفترة من 16 فبراير حتى 21 مارس.

- العمارات أرقام 95، 97، 92، 98، 82، 86، 80، 78، 79 ،69 ،74 خلال الفترة من 22 مارس حتى 4 مايو.

- العمارات أرقام 72، 71، 65 خلال الفترة من 5 مايو حتى 7 يونيو.

- وتم تخصيص الأيام من 7 إلى 21 يونيو لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة D1، والأيام من 22 يونيو حتى 5 يوليو لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة D8.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

لاستصلاح 500 ألف فدان.. السيسي يتفقد مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي (صور)

لاستصلاح 500 ألف فدان.. السيسي يتفقد مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي (صور)

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر إثر سقوط طائرة ذات محرك خفيف في روسيا

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر إثر سقوط طائرة ذات محرك خفيف في روسيا

مصرع 6 أطفال في حوادث متفرقة بسوهاج

مصرع 6 أطفال في حوادث متفرقة بسوهاج

شبكة عيون الإخبارية