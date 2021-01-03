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لعدم تطبيق إجراءات مواجهة كورونا.. 21 ألف جنيه غرامات لمنشآت وأشخاص بالإسكندرية- صور

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لعدم تطبيق إجراءات مواجهة كورونا.. 21 ألف جنيه غرامات لمنشآت وأشخاص بالإسكندرية- صور لعدم تطبيق إجراءات مواجهة كورونا.. 21 ألف جنيه غرامات لمنشآت وأشخاص بالإسكندرية- صور

مصراوي Masrawy

03:56 م الأحد 03 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

قاد اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، حملة مكبرة، على المنشآت والمطاعم والمحال، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد "كوفيد – 19".

شارك في الحملة ممثلين عن كل من " الطب البيطري والصحة والقوى العاملة ورخص المحلات والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق والأزمات والكوارث والرصد البيئي".

ومن جانبها، قالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، إن الحملة أسفرت عن تغريم المحال الغير مطبقة للإجراءات الاحترازية سواء للعاملين أو المترددين عليها بشارع ٤٥ بإجمالي مبلغ ٢١ ألف جنية.

وأضافت رئيس حي المنتزه أول، أن الحملة أسفرت عن غلق مقهى غير مطبق للإجراءات الاحترازية، وتغريم ٤ حالات إشغالات طريق مع مصادرة كافة الإشغالات بالإضافة إلى تغريم كل فرد غير مرتدي للكمامة.

وبدأت ، اليوم، تطبيق غرامات فورية ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بعد تخطى حاجز الإصابات بالفيروس أكثر من 1000 إصابة يوميا.

ووفقا لمجلس الوزراء، تُحصل غرامة فورية بقيمة 50 جنيهًا على غير الملتزم بارتداء الكمامة، وغرامة فورية بقيمة 4 آلاف جنيه للمنشآت المخالفة، مع غلق المنشأة إداريًا لمدة أسبوع.

ويشمل القرار ارتداء الكمامة في المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي والميكروباص والتاكسي وجميع وسائل النقل، فيما يتم استثناء أصحاب السيارات الخاصة.

كورونا.. لحظة بلحظة

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