أخبار عاجلة

رحلتنا التي لا تصدق بدأت للتو.. "ترامب": لن أحضر مراسم تنصيب "بايدن" -
"F15" السعودية تكمل تمريناً مشتركاً مع القاذفات الأمريكية "B52" -
الحكومة اليمنية تجدد مطالبتها بإدراج ميليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب الدولي -
في سابقة تاريخية.. ترامب لن يحضر مراسم تنصيب جو بايدن -
حدث في 8 ساعات| السيسي يعين 28 نائبًا في مجلس النواب.. وتحذير جديد من الشبورة -
بعد تعيينها بمجلس النواب.. أول تعليق من الإعلامية دينا عبدالكريم -
إطلاق مبادرة "إحنا معاك" لمساعدة مرضى فيروس كورونا -
رغم اعترافهما باغتصابها.. مفاجأة في واقعة "الشابين والحسناء" بالهرم -
"F15" السعودية تكمل تمريناً مشتركاً مع القاذفات الأمريكية "B52" -
الحكومة اليمنية تجدد مطالبتها بإدراج ميليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

التحقيق سيكشف الحقيقة.. أول تحرك برلماني بعد واقعة وفاة مرضى زفتى والحسينية

Print
التحقيق سيكشف الحقيقة.. أول تحرك برلماني بعد واقعة وفاة مرضى زفتى والحسينية التحقيق سيكشف الحقيقة.. أول تحرك برلماني بعد واقعة وفاة مرضى زفتى والحسينية

مصراوي Masrawy

03:36 م الأحد 03 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن واقعة وفاة المرضى في مستشفيي زفتى والحسينية نتيجة نقص الأكسجين، يتطلب الإسراع في إيجاد حل لتوفير الأكسجين بكل المستشفيات على مستوى الجمهورية، لمنع تكرار الأزمة مرة أخرى؛ لا سيما في ظل زيادة الحاجة إلى الأكسجين خلال فترة الشتاء.

وأضاف أبو العلا، في بيان له اليوم الأحد، أنه مع زيادة أعداد إصابات ، ومع تصاعد الحاجة إلى الأكسجين في المنازل لبعض الأمراض المزمنة، أصبح من الضرورة البحث عن آلية لتوفير الأكسجين بنسب أكبر تتماشى مع الاحتياجات اليومية؛ خصوصًا في هذه الفترة.

وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أنه سبق وطالب بوضع خطة لتوفير الأكسجين لجميع المستشفيات، وكذلك تأمين عمليات النقل؛ وتحديدًا للمستشفيات البعيدة عن مصانع إنتاج الأكسجين.

وشدد أبو العلا على أهمية التزام الحكومة بتنفيذ توصيات الرئيس عبد الفتاح ، بتوفير احتياطي استراتيجي من الأكسجين، سواء الغازي أو السائل؛ لا سيما أن اجتماع الرئيس الأخير بحضور المستشار محمد عوض تاج الدين، ووزيرة الصحة، تم فيه تأكيد ضرورة توفير أجهزة مركزات الأكسجين، والتي يمكنها استخلاص الأكسجين من الهواء الجوي.

وأشاد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بسرعة التحرك وفتح تحقيق في الواقعة، مؤكدًا أنها ستكشف ما إن كان هناك إهمال داخل المستشفى أو أن هناك سوء توزيع للأكسجين وتأخر وصوله؛ مما تسبب في الكارثة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

لاستصلاح 500 ألف فدان.. السيسي يتفقد مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي (صور)

لاستصلاح 500 ألف فدان.. السيسي يتفقد مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي (صور)

الحكومة اليمنية تجدد مطالبتها بإدراج ميليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب الدولي

الحكومة اليمنية تجدد مطالبتها بإدراج ميليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب الدولي

حدث في 8 ساعات| السيسي يعين 28 نائبًا في مجلس النواب.. وتحذير جديد من الشبورة

حدث في 8 ساعات| السيسي يعين 28 نائبًا في مجلس النواب.. وتحذير جديد من الشبورة

شبكة عيون الإخبارية