التحقيق سيكشف الحقيقة.. أول تحرك برلماني بعد واقعة وفاة مرضى زفتى والحسينية

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن واقعة وفاة المرضى في مستشفيي زفتى والحسينية نتيجة نقص الأكسجين، يتطلب الإسراع في إيجاد حل لتوفير الأكسجين بكل المستشفيات على مستوى الجمهورية، لمنع تكرار الأزمة مرة أخرى؛ لا سيما في ظل زيادة الحاجة إلى الأكسجين خلال فترة الشتاء.

وأضاف أبو العلا، في بيان له اليوم الأحد، أنه مع زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا، ومع تصاعد الحاجة إلى الأكسجين في المنازل لبعض الأمراض المزمنة، أصبح من الضرورة البحث عن آلية لتوفير الأكسجين بنسب أكبر تتماشى مع الاحتياجات اليومية؛ خصوصًا في هذه الفترة.

وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أنه سبق وطالب الحكومة بوضع خطة لتوفير الأكسجين لجميع المستشفيات، وكذلك تأمين عمليات النقل؛ وتحديدًا للمستشفيات البعيدة عن مصانع إنتاج الأكسجين.

وشدد أبو العلا على أهمية التزام الحكومة بتنفيذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير احتياطي استراتيجي من الأكسجين، سواء الغازي أو السائل؛ لا سيما أن اجتماع الرئيس الأخير بحضور المستشار محمد عوض تاج الدين، ووزيرة الصحة، تم فيه تأكيد ضرورة توفير أجهزة مركزات الأكسجين، والتي يمكنها استخلاص الأكسجين من الهواء الجوي.

وأشاد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بسرعة التحرك وفتح تحقيق في الواقعة، مؤكدًا أنها ستكشف ما إن كان هناك إهمال داخل المستشفى أو أن هناك سوء توزيع للأكسجين وتأخر وصوله؛ مما تسبب في الكارثة.