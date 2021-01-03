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فرنسا تسرع التطعيمات ضد كورونا بعد بداية بطيئة

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فرنسا تسرع التطعيمات ضد كورونا بعد بداية بطيئة فرنسا تسرع التطعيمات ضد كورونا بعد بداية بطيئة

مصراوي Masrawy

03:38 م الأحد 03 يناير 2021

باريس- (د ب أ):

تعمل فرنسا الآن على تسريع التطعيمات ضد المستجد بعد بداية بطيئة، وفقا للمتحدث باسم جابرييل أتال.

وقال أتال لصحيفة لو باريزيان في مقابلة نُشرت اليوم الأحد إن تطعيم أفراد الطواقم الطبية الذين يبلغون من العمر 50 عاما فأكثر بدأ في العطلة الأسبوعية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن أتال قال للصحيفة أيضا: "خيار حماية السكان الأكثر عرضة للخطر يأتي أولا، وهو يتطلب المزيد من الخدمات اللوجستية والاحتياطات، أدى بالضرورة إلى بداية تدريجية".

وقال: "نحن نتحمل المسؤولية عن ذلك، لكن كما قال رئيس الجمهورية، لا يمكن أن يبرر هذا التأخير غير الضروري".

وتتعرض الحكومة الفرنسية لضغوط بعد بدء حملة التطعيم بشكل أبطأ بكثير من البلدان الأوروبية الأخرى.

واعتبارا من 31 ديسمبر، حصل 352 شخصا فقط على الجرعة الأولى من اللقاح، مقابل 131 ألفا و626 شخصا في ألمانيا و944 ألفا و539 شخصا في المملكة المتحدة، وفقًا للبيانات التي استشهدت بها صحيفة لو باريزيان.

وأفادت صحيفة "جورنال دو ديمانش" اليوم الأحد أيضا بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غاضب من الوتيرة البطيئة، وأخبر المقربين منه أن "الأمور يجب أن تتغير بسرعة وبشكل جاد وسوف تتغير بسرعة وبشكل جاد "، دون أن توضح الصحيفة مصدر المعلومات.

وقال ويليام داب، خبير الأوبئة والمدير السابق للصحة العامة الفرنسية، لصحيفة لو باريزيان في مقابلة منفصلة إن التأخيرات "غير مفهومة".

ونقلت الصحيفة عن داب قوله "لا يمكننا الاستمرار في تطعيم 300 فرنسي أسبوعيا ... وإلا فإننا سوف نستمر في ذلك 5000 عام".

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مصراوي Masrawy

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