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جونسون: على اسكتلندا الانتظار جيلا قبل إجراء استفتاء على الاستقلال

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جونسون: على اسكتلندا الانتظار جيلا قبل إجراء استفتاء على الاستقلال جونسون: على اسكتلندا الانتظار جيلا قبل إجراء استفتاء على الاستقلال

مصراوي Masrawy

03:37 م الأحد 03 يناير 2021

لندن- (أ ف ب):

أعاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد، تأكيد معارضته لإجراء استفتاء على استقلال اسكتلندا قائلا إنه يجب ألا يجرى إلا بعد مرور جيل كامل فيما جددت زعيمة اسكتلندا الدعوات لإجراء تصويت جديد عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون خلال مداخلة في برنامج "أندرو مار شو" الذي يبث على "بي بي سي"، "الاستفتاءات، من خلال تجربتي وخبرتي المباشرة، في هذا البلد، ليست أحداثا ممتعة".

وأضاف "لا توجد قوة توحيدية ملحوظة في المزاج الوطني. هذا يحصل مرة في الجيل".

وصوّتت اسكتلندا للبقاء جزءا من المملكة المتحدة في استفتاء أجري عام 2014.

وقد وصفته زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي نيكولا ستورجون في ذلك الوقت بأنه تصويت واحد كل جيل، لكنها تقول الآن إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو أمر عارضته غالبية الاسكتلنديين، غيّر اللعبة.

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة دعما ثابتا للاستقلال، مدعوما بالخلافات بين لندن والحكومات المفوضة حول التعامل مع .

وكتبت ستورجون على الموقع الإلكتروني لحزبها يوم السبت "لوقت طويل، أخذت الحكومات البريطانية المتعاقبة اسكتلندا في الاتجاه الخاطئ وبلغت ذروتها بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فلا عجب أن الكثير من الناس في اسكتلندا ضاقوا ذرعا".

وقالت "لم نرغب في المغادرة (الاتحاد الاوروبي) ونأمل في أن ننضم إليكم من جديد قريبا كشريك على قدم المساواة".

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