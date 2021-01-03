أخبار عاجلة

رحلتنا التي لا تصدق بدأت للتو.. "ترامب": لن أحضر مراسم تنصيب "بايدن" -
"F15" السعودية تكمل تمريناً مشتركاً مع القاذفات الأمريكية "B52" -
الحكومة اليمنية تجدد مطالبتها بإدراج ميليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب الدولي -
في سابقة تاريخية.. ترامب لن يحضر مراسم تنصيب جو بايدن -
حدث في 8 ساعات| السيسي يعين 28 نائبًا في مجلس النواب.. وتحذير جديد من الشبورة -
بعد تعيينها بمجلس النواب.. أول تعليق من الإعلامية دينا عبدالكريم -
إطلاق مبادرة "إحنا معاك" لمساعدة مرضى فيروس كورونا -
رغم اعترافهما باغتصابها.. مفاجأة في واقعة "الشابين والحسناء" بالهرم -
"F15" السعودية تكمل تمريناً مشتركاً مع القاذفات الأمريكية "B52" -
الحكومة اليمنية تجدد مطالبتها بإدراج ميليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بابا الفاتيكان يدين الذين سافروا خارج بلادهم لقضاء إجازاتهم فرارا من إجراءات كورونا

Print
بابا الفاتيكان يدين الذين سافروا خارج بلادهم لقضاء إجازاتهم فرارا من إجراءات كورونا بابا الفاتيكان يدين الذين سافروا خارج بلادهم لقضاء إجازاتهم فرارا من إجراءات كورونا

مصراوي Masrawy

03:35 م الأحد 03 يناير 2021

وكالات:

دان البابا فرنسيس، اليوم الأحد، الأشخاص الذين سافروا خارج بلادهم لقضاء إجازاتهم فرارا من إجراءات الحجر العام السارية بسبب المستجد، حسبما نقلت وكالة رويترز .

وأشار إلى أنه "كان يجب عليهم إظهار إحساس أكبر بمعاناة الآخرين".

ولفت البابا إلى أنه طالع تقارير في الصحف عن أناس سارعوا للحاق بالرحلات الجوية، "فرارا من الإجراءات الصحية الحكومية، والتماسا للمتعة في أماكن أخرى".

وقال مؤنبا المسافرين: "لم يفكروا في من بقوا في البلاد، ولا في المشاكل الاقتصادية لكثير من الناس الذين يمرون بأوقات صعبة بسبب الحجر العام، ولا في المرضى، فكروا فقط في قضاء العطلة والتماس المتعة".

وأعرب عن حزنه من مكتبة القصر الرسولي في الفاتيكان قائلا: "أحزنني هذا حقا".

جدير بالذكر أن الكثير من الدول أعلنت عن إجراءات صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 84 مليون إنسان في العالم، وفقا لآخر إحصاء لـ"رويترز".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

لاستصلاح 500 ألف فدان.. السيسي يتفقد مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي (صور)

لاستصلاح 500 ألف فدان.. السيسي يتفقد مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي (صور)

إطلاق مبادرة "إحنا معاك" لمساعدة مرضى فيروس كورونا

إطلاق مبادرة "إحنا معاك" لمساعدة مرضى فيروس كورونا

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر إثر سقوط طائرة ذات محرك خفيف في روسيا

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر إثر سقوط طائرة ذات محرك خفيف في روسيا

شبكة عيون الإخبارية