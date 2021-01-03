تغريم 108 مواطنين لعدم الالتزام بارتداء الكمامة في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن قيام لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق، والمشكلة بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف، تغريم 108 مواطن بالمواصلات العامة والمحال التجارية لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية بالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء، وتحصيل الغرامة الفورية علي المخالفين وقيمتها 50 جنيها.

ومن جانبه أوضح عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية، بالديوان العام أنه بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، تم تشكيل 6 مجموعات عمل بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق، استهدفت ميداني الزراعة، والتحرير، وأمام مواقف (المنصورة - الأحرار- ميت غمر) ومزلقان العصلوجي، لرصد السائقين والركاب والمواطنين المترددين على المواقف العامة والمحال التجارية غير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية، وجرى رصد 108 مواطنين، غير ملتزمين بارتداء الكمامة، لمنع انتشار فيروس كورونا وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.