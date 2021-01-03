أمريكا تسجل أكثر من 299 ألف إصابة جديدة بـكورونا

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مصراوي Masrawy

واشنطن- (أ ش أ):

سجلت الولايات المتحدة 299 ألفا و87 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن ألفين و398 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز البحثية الأمريكية - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد- أن الولايات المتحدة قد أبلغت عن ما لا يقل عن 20 مليونًا و427 ألفًا و780 حالة إصابة بـ"كوفيد-19"، من بينها ما لا يقل عن 350 ألفًا و186 حالة وفاة.

وأوضحت أن من بين الحصيلتين الإجماليتين حالات من جميع الولايات الـ50، وواشنطن العاصمة، بالإضافة إلى مناطق أمريكية أخرى، وكذلك حالات أعيدت إلى أرض الوطن.