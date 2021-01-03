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أمين "البحوث الإسلامية": حماية النفس وعدم تعريضها للأذى واجب شرعي

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أمين "البحوث الإسلامية": حماية النفس وعدم تعريضها للأذى واجب شرعي أمين "البحوث الإسلامية": حماية النفس وعدم تعريضها للأذى واجب شرعي

مصراوي Masrawy

03:24 م الأحد 03 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور نظير عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المرحلة الحالية التي نمر بها جميعًا من صراع مستمر مع وباء يهدد حياة البشر، يستلزم مواجهة حاسمة باتخاذ كل ما من شأنه أن يسهم في القضاء على هذا الفيروس من إجراءات احترازية لازمة لذلك، خاصة وأننا نواجه حاليًا ذروة انتشاره وظهور سلالة جديدة تنذر بخطر جديد على حياة الناس، مطالبًا الجميع أفرادًا ومؤسسات بالتعاون التام لدعم الدولة في استراتيجيتها لمواجهة تطورات هذا الوباء.

وأضاف عيّاد، أن الإسلام أمر بالاهتمام بالنفس والحفاظ على الإنسان كبنيان إلهي، كما دعى النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى وقاية هذا البنيان من جميع الأضرار التي يمكن أن تلحق به، مشيرًا إلى أن حماية النفس وعدم تعريضها للأذى واجب شرعي يترتب عليه إثمٌ في حالة التفريط في أي إجراء يعرضها للخطر ويهدد بقاءها.

وأوضح أن المنهج النبوي في التعامل مع الأوبئة والأمراض وتطبيقه على أرض الواقع يضمن الخروج من تلك الأزمة، فهو يدعو إلى السلوك الرشيد في التعامل مع هذا الداء وينهى عن اختلاط المصاب بغيره، خاصة وأنه من المتيقن أن مخالطة المصاب لغيره تدعم سرعة انتشار الوباء وتقليل فرص القضاء عليه، لافتًا إلى ديننا الحنيف يعلي شأن الإنسان ويقدم صحته على كل شيء حتى أن التكليفات الشرعية إذا كان في أدائها سبيل لإصابة الإنسان بالأذى، فإن الشارع الحكيم يَسّر الأمر في ذلك وقدم حياة الناس على تلك التكليفات.

وطالب عيّاد، شعوب والعالم أجمع بالامتثال لتعليمات الجهات المتخصصة في محاربة هذا الوباء، وعدم التهاون في ذلك، حتى يستطيع العالم تجاوز تلك الأزمة ويستقبل عامه الجديد في أمن وأمان لكي تعود الحياة لطبيعتها.

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