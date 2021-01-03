غيبته أسبوعين.. تفاصيل الوعكة الصحية لـ"أبو هشيمة" - صورة

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مصراوي Masrawy

القاهرة- مصراوي:

تعرض النائب أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، لوعكة صحية غيبته عن الظهور لمدة أسبوعين.

وقال "أبو هشيمة"، في منشور له على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "الحمد لله ربنا اختبرني في بداية العام الجديد بشوية تعب.. أنا دلوقتي أحسن وأقوى.. خاللوا بالكم من صحتكم.. دي كنزكم الحقيقي.. كل سنة وأنتم طيبين".

وعلم "مصراوي"، من مصدر مقرب من النائب، أن الوعكة الصحية بدأت منذ أسبوعين بعدما تعرض لآلام شديدة في غضروف الرقبة دفعته إلى أن يقيم أسبوعا بإحدى مستشفيات القاهرة الجديدة، لإجراء بعض الفحوصات الطبية قبل أن يعود إلى منزله لمواصلة مرحلة العلاج، مع الالتزام بالراحة حسبما شدد عليه الأطباء المتابعون لحالته.​