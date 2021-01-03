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"وقف يشرب سيجارة فوق جثتها".. تفاصيل مقتل مدرسة على يد زوجها في صفط

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"وقف يشرب سيجارة فوق جثتها".. تفاصيل مقتل مدرسة على يد زوجها في صفط اللبن "وقف يشرب سيجارة فوق جثتها".. تفاصيل مقتل مدرسة على يد زوجها في صفط

مصراوي Masrawy

03:33 م الأحد 03 يناير 2021

كتب ـ صابر المحلاوي:

كشف شهود عيان بصفط ، ان المتهم بقتل طليقته عن طريق طعنها في ظهرها عدة طعنات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، لم يهرب من مسرح الجريمة.

وأفاد الشهود لمصراوي، أن المتهم عقب ارتكابه للجريمة، ظل ممسكا بالسكين، ووقف فوق الجثة ثم أشعل سيجارة وظل يدخنها حتى حضرت قوات الشرطة وألقت القبض عليه دون مقاومة تذكر.

وأضاف شهود العيان، أن المتهم "الخمسيني" ردد كلمات أكد خلالها إصراره على قتلها لشكه في وجود علاقة بينها وبين رجل آخر.

وتلقى مسؤول إدارة شرطة النجدة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة أمام مدرسة خاصة بمنطقة صفط اللبن؛ بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لسيدة في الثلاثينات من العمر، ترتدي ملابسها كاملة، وبها آثار طعنتين في الظهر.

تحريات العقيد أيمن الشرقاوي والمقدم مصطفى مخلوف وكيل فرقة الغرب، توصلت إلى أن طليق المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، وتمكن النقيبان أيمن سكوري وأحمد أبو رحمة معاوني مباحث بولاق الدكرور، من ضبطه والسلام المستخدم في الجريمة.

أمام المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، أقر المتهم "سائق" بجريمته معلللا السبب "رفعت عليا قضية طلاق وطردتني من الشقة".

استغل المتهم درايته بخط سير الضحية، وانتظر توجهها إلى جهة عملها في الصباح وانتهز فرصة خلو الشارع من المارة وباغتها بطعنتين في الظهر خارج سور المدرسة.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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