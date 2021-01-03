تغريم مجدي عبدالغني 40 ألف جنيه بتهمة سب مدير الإعلام بالأهلي

مصراوي Masrawy
03:28 م الأحد 03 يناير 2021
كتب - صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار عامر درويش، بتغريم مجدي عبدالغني لاعب الأهلي السابق، 20 ألف جنيه وتعويض 20 ألف جنيه وإلزامه بمصاريف وأتعاب المحاماه لسب وقذف جمال جبر مدير الإعلام بالنادي الأهلي في إحدى البرامج التليفزيونية.
جاء ذلك في القضيتين رقم 15290 لسنة 2020 ، 15291 لسنة 2020 جنح الدقي.
وكان جمال جبر فوجأ بتعدي مجدي عبدالغني بالتعدي عليه بالسب والقذف بألفاظ غير أخلاقية أثناء البث المباشر لإحدى البرامج التليفزيونية بدعوى اانحياز "جبر" لموقف مجلس إدارة الأهلي الحالي في أزمة رحيل رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة قبل نهائي دوري الأبطال.