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أمن المنافذ يضبط 8 قضايا تهريب بضائع في يوم واحد

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أمن المنافذ يضبط 8 قضايا تهريب بضائع في يوم واحد أمن المنافذ يضبط 8 قضايا تهريب بضائع في يوم واحد

مصراوي Masrawy

03:22 م الأحد 03 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط (8) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية – مستحضرات تجميل).

وفي مجال الأمن العام تم ضبط 25 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح.

كما نجحت الحملات في تنفيذ 252 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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