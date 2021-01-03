جامعة الطائف تنظم ندوة عن "الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية"

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عبر منصة "مهارات".. وسجل بها ١٠٨٠ مهتماً من مختلف فئات المجتمع

نظمت جامعة الطائف مؤخراً، ندوة افتراضية عن بُعد، عبر منصة "مهارات"، حول الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية، بمشاركة ١٠٨٠ باحثًا ومهتمًا بالشبكات والأنظمة العصبية المهمة من جميع فئات المجتمع.

وهدفت الندوة إلى تقريب المخرجات البحثية للأكاديميين والمختصين والمهتمين في تقنيات الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية، وتشكيل فكرة شاملة لتنظيم الأبحاث والمشاريع بما يحقق الفائدة المجتمعية.

وشارك في تنظيم الندوة وحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الهندسة بجامعة الطائف، واللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمهندسين بالطائف، برعاية عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بالجامعة، وبمشاركة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي(سدايا)، وشركة لبيبة للذكاء الاصطناعي.

وتحدث عميد كلية الهندسة، الدكتور أحمد عزيز الأحمدي، عن أهمية إقامة مثل هذه الندوات لما فيها من منفعة وتبادل للخبرات العلمية والمعرفية والفائدة لطلبة الكلية.

واستعرض المهندس عبدالله الذواد، من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي "نُسدي"، ودورها في توفير تطبيقات مبتكرة ومستدامة لفائدة المجتمع.

وأشار نائب رئيس اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمهندسين بالطائف، المهندس بدر أحمد عرب، إلى أهمية الشراكة المجتمعية التقنية والهندسية في ظل التطورات المتلاحقة من خلال برامج ومحاضرات تنفذها الهيئة لتعزيز توفير التوعية للمجتمع.

وتحدثت عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة، الدكتورة رنا غازي زيني، في بداية الندوة عن أهمية العمل التطوعي ودوره في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال بناء شراكات مجتمعية مستدامة لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

وتطرق رئيس اللجنة التنظيمية، الدكتور بندر صمان، إلى أهمية إقامة مثل هذه الندوات لما فيها من منفعة وتبادل للخبرات العلمية والمعرفية والفائدة المجتمعية. مشيدًا بالدور المهم الذي تقدمه إدارات جامعة الطائف لتسهيل عملية تنفيذ النشاطات المجتمعية.

وتضمنت الندوة أربع جلسات على مدى يومين، وخصصت الجلسة الأولى لعرض أبحاث الأكاديميين، بينما شملت الجلسة الثانية عرض ستة مشاريع تخرج لـ 26 طالبًا وطالبة.

واحتوى جدول أعمال اليوم الثاني على تكريم عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات، الدكتور هشام الحمياني، لطلاب وطالبات المشاريع المشاركة، واستعرض نتائج لجنة تقييم المشاريع. وقد منحت شركة لبيبة للذكاء الاصطناعي ثلاث فرص وظيفية موزعة على أعضاء المشروع الفائز الأول والثاني.

وعقدت الجلسة الثالثة، وتناولت عروض المتخصصين المهنيين في الذكاء الاصطناعي، فيما اشتملت الجلسة الرابعة على ثلاث حلقات حوارية تحدث فيها المهندس عبدالله الذواد من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "عن الذكاء الاصطناعي في مواجهة تحديات المستقبل"، كما شارك المهندس علي حجاج، من شركة لبيبة للذكاء الاصطناعي، وأحمد العقيبي، من شركة زين للاتصالات، في الحديث "عن تجربة العميل: مقارنات بين الإنسان والذكاء الاصطناعي".

واختتمت الجلسات الحوارية، بمشاركة الدكتور محمد المطرفي، بالحديث عن "كيفية البدء ببناء مشروع باستخدام الذكاء الاصطناعي.. حافز الابتكار والاستثمار للشباب"، وأدار حلقات النقاش الدكتورة ريم الشهراني، والدكتور بندر صمان.

واختتمت الندوة بمداخلات الحضور والرد على أسئلتهم، ثم كرّم نائب رئيس اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمهندسين بالطائف، المنظمين والمتحدثين.

وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات أهمها: تأسيس تعاون مستقبلي بين جامعة الطائف والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ لتحقيق مخرجات تعليمية وبحثية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي "نُسدي" تدعم الشراكات المجتمعية المستدامة، وتفعيل الشراكة بين الجامعة وشركة "لبيبة" للذكاء الاصطناعي، والأخذ به كنموذج يحتذى به للشراكات الخارجية.

وشملت التوصيات أيضاً الدعوة إلى استمرار التعاون بين الجامعة والهيئة السعودية للمهندسين، من خلال عقد المزيد من الندوات وورش العمل بشكل دوري عن أحدث التقنيات الهندسية لتوفير منصة توعوية مجتمعية.جامعة الطائف منصة مهارات