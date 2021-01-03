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"الزكاة والدخل" تعلن انطلاق التدريب في النسخة الثالثة من "بناء الكفاءات"

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"الزكاة والدخل" تعلن انطلاق التدريب في النسخة الثالثة من "بناء الكفاءات" "الزكاة والدخل" تعلن انطلاق التدريب في النسخة الثالثة من "بناء الكفاءات"
تهدف لإكساب المتدربين المعرفة بما يعزز من فرصها التنافسية في سوق العمل

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل انطلاق النسخة الثالثة من برنامجها التدريبي "بناء الكفاءات"، الذي يُعنَى بتدريب الكوادر الوطنية حديثة التخرج في بيئة عملية احترافية تمَكّنها من اكتساب المعرفة المهنية والمهارة العملية، بما يعزز من فرصها التنافسية في سوق العمل بالمملكة.
وأوضحت الهيئة أن أعداد المتدربين في النسخة الثالثة من البرنامج بلغ 50 متدرباً ومتدربة، اختيروا وفق عدة معايير تضمن انضمام خريجي الجامعات المتميزين من الجنسين، ليتم بعد ذلك صَقْل مهاراتهم المهنية داخل أروقة الهيئة وفي عدة مسارات تدريبية، مثل: العمليات، والشؤون القانونية، والالتزام، والتحليل، والمخاطر.
يُشار إلى أن برنامج "بناء الكفاءات" الذي يمتد لعام كامل، يُنفَّذ من خلال "أكاديمية الزكاة والدخل"، التي تُعنى ببناء المعارف والمهارات في مجال إدارة وتنظيم الزكاة والضريبة، إذ يوفر البرنامج العديد من الحوافز التدريبية والمالية للمتدربين الملتحقين بالبرنامج، من أبرزها مكافأة مالية شهرية للمتدرب، وإجازة سنوية، كما يقدم تأميناً طبياً للمتدرب وأفراد أسرته، بالإضافة إلى حضور دورات تدريبية داخل الهيئة وخارجها.الهيئة العامة للزكاة والدخل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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