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الشرقية – فاطمة الديب:

استدعت النيابة العامة، بمحافظة الشرقية، مدير مستشفى الحسينية المركزي، بعد واقعة وفاة 4 أشخاص بقسم عناية العزل بمحافظة الشرقية؛ وذلك للوقوف على الواقعة وملابساتها.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، أن النيابة استدعت مدير المستشفى لأخذ أقواله في الواقعة، للوقوف على حقيقة الفيديو الذي تم تداوله لوفاة الـ 4 ومدى توافر الاكسجين داخل المستشفي.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يزعم وفاة 5 حالات من المصابين بفيروس كورونا المُستجد بسبب نقص الأوكسجين داخل وحدة العناية المركزة بمستشفى الحسينية المركزي بالشرقية، ومن جانبه نفى الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، وفاة 5 أشخاص داخل وحدة العناية المركزة بسبب نقص الأوكسجين، مؤكدًا أن المتوفيين 4 حالات فقط جميعهم أصحاب أمراض مزمنة وليس بسبب نقص الأكسجين.