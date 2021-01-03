أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 5ر1% في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

واشنطن- (د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 5ر1% خلال 24 ساعة حتى الساعة السادسة و38 دقيقة صباح اليوم الأحد بتوقيت نيويورك، لتصل إلى 4ر20 مليون حالة إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني أقل من متوسط الزيادة على مدار الأسبوع الماضي، وهو 1% .

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 39ر2مليون إصابة، بزيادة نسبتها 2%، مقارنة بالوقت نفسه في اليوم السابق.

وشهدت ولاية "فيرمونت" زيادة بنسبة 7ر3% في الإصابات مقارنة بالوقت نفسه أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات بها إلى سبعة آلاف و689 حالة.

كما سجلت ولاية ميشجان أكبر عدد وفيات جرى تسجيله في الـ24 ساعة الماضية، حيث توفي بها 288 شخصا جراء فيروس كورونا.