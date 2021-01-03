بلجيكا: لا تخفيف لقيود كورونا قريبا باستثناء صالونات الحلاقة

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مصراوي Masrawy

وكالات:

حذر رئيس الوزراء البلجيكي اليكساندر دي كروو، من أن بلاده غير قادرة على استيعاب موجة ثالثة لوباء فيروس كورونا المستجد، ما يستوجب بقاء القيود الحالية لفترة قد تستمر 4-5 أشهر قادمة.

وقال دي كروو في حوار مع صحيفة "دي زونداغ" الأسبوعية اليوم الأحد إن رفع الحظر الحالي يجب أن يتم في حال وصلت الأرقام إلى ما دون 800 حالة يومية.

وشدد على أن بلجيكا لن تستطيع إدارة موجة ثالثة، وخصوصا مع ظهور النوع الجديد من الفيروس، "لذلك يجب أن نبقى حذرين مع ضوابط حتى نتمكن من السيطرة على الوضع".

وقال: "ربما لن نتمكن من اتخاذ قرارات لتخفيف الإجراءات قبل مارس، وفي حال كانت الأرقام تسمح بإعادة افتتاح صالونات الحلاقة سنقوم بذلك ولكن مع احترام للقواعد"، وأضاف: "ربما يتم افتتاح بعض القطاعات كالمطاعم لكن في حال كانت الأرقام تسمح بذلك".

واعتبر دي كوو أن البلاد لن تتمكن من العودة للحياة الطبيعية حتى يتم تلقيح 70% من السكان وهذا ما قد يحدث في نهاية الصيف المقبل.

يذكر أن دي كروو، الذي تسلم منصبه في 1 أكتوبر، تعتبر إدارة حكومته لأزمة كورونا أفضل من حكومة صوفي ويليمس السابقة، حيث تمكنت الحكومة الحالية من السيطرة على الموجة الثانية وتخفيض الأرقام حتى أصبحت بلجيكا بمرتبة متفوقة أوروبيا بعد أن كانت الأسوأ سابقا من ناحية الارقام.