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بتكلفة 50 مليون جنيه.. إقامة مجمع للصناعات الحرفية في العريش

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بتكلفة 50 مليون جنيه.. إقامة مجمع للصناعات الحرفية في العريش بتكلفة 50 مليون جنيه.. إقامة مجمع للصناعات الحرفية في العريش

مصراوي Masrawy

02:58 م الأحد 03 يناير 2021

شمال سيناء - أشرف سويلم :

أعلن وكيل وزارة الإسكان والمرافق بمحافظة شمال سيناء المهندس محمد رضوان، في بيان رسمي، أنه يجري العمل حاليا لإقامة مجمع للصناعات الحرفية بالعريش بتكلفة 50 مليون جنيه، ومن المقر افتتاحه في شهر أبريل القادم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وقال وكيل وزارة الإسكان، أن المجمع يضم 47 ورشة حرفية في مختلف الأنشطة ومن بينها النجارة، والألوميتال، والكريتال، وتعبئة المواد الغذائية، والصناعات البلاستيكية، وكبس الخراطيم، وغير ذلك من الصناعات الحرفية.

وأضاف أنه سيتم تجهيز الورش بالمعدات اللازمة، ويجرى العمل حاليًا في الإنشاءات والمباني، كما تم توريد معدات 10 ورش منها، موضحا أن مجمع الصناعات يهدف إلى تجميع الورش وإخلاء مدينة العريش منها.

وأوضح أنه جرى تخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه كمنحة لإعادة تأهيل الطرق والبنية التحتية بالمنطقة، بالإضافة إلى تزويد المنطقة بـ6 محولات كهرباء جديدة بتكلفة 12 مليون جنيه، ويتم التنسيق مع شركة المياه لتوصيل خطوط مياه جديدة إلى المنطقة، حيث يقام المجمع على قطعة أرض تبلغ مساحتها كيلو مترا مربعا جنوب حي المساعيد بالعريش.

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