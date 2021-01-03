تغريم 150 مواطنًا خالفوا قرار ارتداء الكمامات في القليوبية

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمرور القليوبية، اليوم الأحد، حملة لمتابعة تطبيق إجراءات ارتداء الكمامة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا وتوخي الحذر من العدوى، وضبط غير الملتزمين بارتداء الكمامات فى المواصلات العامة والشوارع.

قاد الحملة، العميد أمجد محفوظ، مدير الإدارة العامة لمرورالقليوبية، والعميد السيد رصاص مأمور قسم أول بنها، وجرى عمل مجموعة من الكمائن فى شوارع العاصمة بنها أمام محطة السكة الحديد، وعلى الطرق العامة.

أسفرت الحملة عن سحب 200 رخص قيادة وتسيير، وتوقيع غرامات على عدد كبير من المواطنين، ظهروا فى المواصلات العامة والشوارع دون ارتداء الكمامات، حيث جرى تغريم 150 مواطنًا 50 جنيها لعدم ارتدائهم الكمامات.

وأكد مصدر أمني، أنه في حالة اعتراض المواطن عن دفع مبلغ ٥٠ جنيهًا، يتم تحرير محضر وعرضه على النيابة لتطبيق عقوبة مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم ارتداء الكمامة.

وأضاف المصدر، أنه في حالة عدم ارتداء المواطنين الكمامة داخل سيارت السيرفيس والأجرة، يتم سحب رخصة قائد السيارة والتنبيه عليه بعدم تكرار المخالفة.