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وزير السياحة يكشف لـ"مصراوي" ملامح "خارطة الطريق بعد كورونا"

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وزير السياحة يكشف لـ"مصراوي" ملامح "خارطة الطريق بعد كورونا" وزير السياحة يكشف لـ"مصراوي" ملامح "خارطة الطريق بعد كورونا"

مصراوي Masrawy

02:52 م الأحد 03 يناير 2021

الأقصر-محمدمحروس

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الوزارة بصدد وضع استراتيجية قومية للنهوض بالقطاع السياحي والترويج للسياحة المصرية بعد انتهاء موجة الثانية، من خلال الاستعانة ببيت خبرة دولية لتكون الاستراتيجية قائمة على أسس علمية.

وأوضح وزير السياحة والآثار في تصريحات لمصراوي على هامش زيارته لمدينة الأقصر، أن الاستراتيجية سينتج عنها خارطة طريق للترويج للسياحة المصرية خلال 3 سنوات المقبلة.

أضاف عناني: هناك استراتيجية يجرى الإعداد لها من خلال الاتحاد المصري للغرف السياحية تعمل على تطوير المنتج السياحي المصري بشكل كامل، خصوصاً بعد ضم وزارتي السياحة والآثار في حقيبة واحدة، وتشكيل لجنة وزارية تضم جميع الوزارات المعنية يترأسها رئيس الوزراء.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن العمل في القطاع السياحي بعد كورونا سيختلف تماماً عما قبل ظهور هذا الفيروس، لافتاً إلى أن القطاع السياحي كان يحقق نجاحات كبيرة قبل ظهوره حيث شهد القطاع السياحي زيادة في أعداد السياح خلال شهري يناير وفبراير عام 2020 بنسبة 8,1٪ عن العام 2019.

أضاف وزير السياحة: الحمد لله بدأت أعداد السياح الذين يزورون الأقصر تزيد بالتدريج خصوصا أعداد السياح القادمين من البحر الأحمر في رحلات اليوم الواحد ليستمتعوا بطقس الأقصر الدافئ وشمسها الساطعة وهوائها النقي، هذا بالإضافة إلى السمعة السياحية والصحية الطيبة لمصر في ظل اتباعها لإجراءات احترازية على أعلى مستوى.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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