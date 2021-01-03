تحرير أول محضر في دمياط بسبب عدم ارتداء كمامة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

سجل مركز دمياط تحرير أول محضر لعدم ارتداء الكمامة الطبية في المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء.

وحررت قوة من ضباط مباحث المركز محضرا للمواطن "إبراهيم.ق"، ويقيم في قرية العنانية، بسبب امتناعه عن ارتداء الكمامة، وسدد الغرامة المالية وقدرها 50 جنيها.

وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن هناك تعاونا تاما بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لمتابعة الموقف الخاص بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الدكتورة منال عوض، في تصريح صحفي، أنه اعتبارًا من اليوم الأحد، يجرى تطبيق غرامة فورية قيمتها ٥٠ جنيها، لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، لافتة إلى أنه في حالة امتناع غير الملتزم بسداد الغرامة، يجرى تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.