بجوارها بانجو وهيروين.. وفاة سيدة داخل مسكنها فى الدقهلية

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الدقهلية- رامي محمود:

لقيت سيدة مصرعها داخل مسكنها بمنطقة العصافرة ببندر المطرية بالدقهلية وذلك على إثر تعاطيها للمواد المخدرة داخل مسكنها لمرورها بأزمة نفسية سيئة بعد وفاة شقيقتها.

تلقى اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية من إدارة شرطة النجدة، بوفاة أحدي السيدات بالشقة سكنها بمنطقة العصافرة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية وضباط فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية، وبالفحص تبين ان الشقة بالطابق الأرضي بمنزل مكون من ثلاث طوابق ولا توجد آثار كسر او عنف بمحتويات الشقة ووجود جثة لـ"خلود.أ.إ.ا"،27سنة، مطلقة، مسجاة على مرتبة بجوار سرير غرفة نومها وترتدي ملابسها كاملة وتتحلى بقرطها الذهبي.

بمناظرة الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة فى حالة انتفاخ وبداية تعفن، وعثر بجوارها على 2 هاتف محمول، مبلغ 70جنيها، وبجوارها طبق موضوع به لفافة لنبات البانجو ولفافتان مسحوق يشبه جوهر الهيروين.

بسؤال المبلغة شقيقة طليق السيدة، "ب.ا.ف .غ"، 22 سنة، ممرضة، قررت بحضور الطفل"أدم.ا.ك"،7سنوات، نجل شقيقة الضحية، والذي يقيم صحبتها عقب وفاة والدته إليها وطلب منها الحضور للإطمئنان على خالته لشكه في وفاتها، وحضر واكتشفت أنها فارقت الحياة.

وبسؤال الطفل أكد أن خالته اعتادت تعاطي المواد المخدرة وتلاحظ له أنها نائمة على جانبها منذ أول أمس.

وبسؤال والد الضحية، 50 سنة، عامل بشركة غاز ومقيم حي الرحاب بورسعيد، قرر أن ابنته اعتادت تعاطي المواد المخدرة وأنها تمر بحالة نفسية سيئة على إثر وفاة شقيقتها من حوالي شهرين.

أخطرت النيابة العامة بالواقعة التى انتقلت لمناظرة الجثمان، ونقله إلى مستشفى المطرية المركزي.

وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

حرر عن ذلك المحضر رقم 13/2021 إداري مركز المطرية للعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.