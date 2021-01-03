محافظ بني سويف يتابع أعمال تسرب خط الغاز الطبيعي في مدينة الواسطى

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بني سويف-حمدي سليمان:

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أنه يتابع الموقف الحالي الخاص بتسريب محدود في خط الغاز الطبيعي"7 بار"، بمنطقة المفارق آخر شارع طراد النيل بمدينة الواسطى والتي حدثت إثر تأكل في فتحة اللحام حرف "T " بالخط الرئيسي.

وكلف محافظ بني سويف، رئيس المدينة بسرعة التوجه للتعامل مع المشكلة، والذي توجه بصحبة فريق من الجهات المختصة ضم المعنيين من الوحدة المحلية والحماية المدنية والمرور والشرطة وشركة الغاز الطبيعي والكهرباء للموقع، واتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاحتواء الموقف، بدءا من فرض طوق تأمين بمحيط منطقة التسريب، وإخلاء بعض المنازل المقابلة للموقع ، وفصل التيار الكهربائي، وعمل تهدئة للخط بتخفيض قوة الضخ، حتى جرى غلق الخط بشكل مؤقت، وإصلاح وصيانة الجزء المتضرر من الخط.