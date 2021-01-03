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نجاة رئيس مجلس ديني أفغاني من انفجار

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نجاة رئيس مجلس ديني أفغاني من انفجار نجاة رئيس مجلس ديني أفغاني من انفجار

مصراوي Masrawy

02:47 م الأحد 03 يناير 2021

كابول - (د ب أ):

نجا رئيس المجلس الديني لإقليم كابيسا شمال شرق أفغانستان، بعد انفجار قنبلة مغناطيسية، تم تثبيتها في سيارته، طبقا لما ذكره أحد المسؤولين اليوم الأحد.

غير أن الحادث الذي وقع في مدينة صياد عاصمة الإقليم أسفر عن مقتل خمسة أشخاص آخرين وإصابة تسعة، حسب متحدث باسم قائد شرطة الإقليم.

وكان مولاوي ميروايس كريمي قادما من كابول، عندما انفجرت القنبلة.

ومجلس العلماء الأفغاني الوطني، الذي لديه العديد من المكاتب الإقليمية هو مؤسسة دينية ترعاها الدولة، التي ترفض مرارا هجمات طالبان المستمرة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث، لكن تلقي باللوم على طالبان في تلك الهجمات.

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