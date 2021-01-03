أخبار عاجلة

برلمانية الشعب الجمهوري : تشيد بمبادرة الرئيس لتطوير 1500 قرية -
خدمات متنوعة.. 8 معلومات عن مبادرة "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا" -
بنس يعلن استئناف الكونجرس عملية المصادقة على فوز بايدن -
ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا -
وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزيرة الهجرة تستقبل خبيرًا مصريًا بالخارج لتقديم توصياته بشأن توطين صناعة مكونات السيارات

Print
وزيرة الهجرة تستقبل خبيرًا مصريًا بالخارج لتقديم توصياته بشأن توطين صناعة مكونات السيارات وزيرة الهجرة تستقبل خبيرًا مصريًا بالخارج لتقديم توصياته بشأن توطين صناعة مكونات السيارات

مصراوي Masrawy

02:44 م الأحد 03 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور أحمد أبو النصر، مدير عام مجموعة "يارد" الصناعية الكبرى في رومانيا وأحد خبراء بالخارج في مجال الصناعات الثقيلة، في إطار متابعة توصيات الندوات الحوارية التمهيدية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" والذي يواصل فعالياته بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم بالمشاركة الفعالة لعلماء وخبراء مصر بالخارج في مؤتمر مصر تستطيع، موضحة أن الدكتور أحمد أبو النصر شارك بخبراته في الندوة الحوارية الثالثة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، ويستعرض عددًا من التوصيات لدعم توطين صناعة مكونات السيارات في مصر، ونقلها للوزارات والجهات المعنية للنظر فيها وبحث تنفيذها، من أجل دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا في إطار تحقيق استراتيجية "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة.

وتابعت وزيرة الهجرة قائلة: "إن لدينا خبراء مصريين في شتى المجالات، وعلى أتم استعداد لنقل المعرفة والخبرات لبلدهم، لتحقيق نهضة صناعية شاملة تليق بطموحاتنا لتحقيق التنمية المستدامة لمصر 2030، وخلق قاعدة من الصناعات لتوفير فرص العمل ومحاربة الهجرة غير الشرعية".

من ناحيته، أوضح الدكتور أحمد أبو النصر أن هناك تنسيقا مع جهات مصرية لإنتاج مكونات السيارات والصناعات المغذية لها، والدخول لمجال السيارات الكهربائية، موضحا أن النجاح في إنتاج مكون مصري له سمعة عالمية جيدة، بإمكانه أن يدر دخلا بالمليارات سنويا، فضلا عن توفير آلاف من فرص العمل في مجالات مختلفة.

وتابع أبو النصر: "بمقدورنا أن ننتج الإطارات والمكثفات وغيرها من مكونات السيارات، بالاتفاق مع شركات كبرى، وتوفير التدريب اللازم لشباب المهندسين والفنيين، للحصول على المعرفة اللازمة والاستمرار للوصول إلى منتجات مصرية قادرة على المنافسة"، مضيفا: "لدينا عقول قادرة وخبرات أساتذة وبيئة واعدة، إن أحسننا توظيف ذلك سنحقق أهدافنا".

واستطرد أبو النصر قائلاً إن عملية توطين السيارات أمر يحتاج إلى سنوات من التدريب والتأهيل، لتخريج كوادر من المصممين وغيرهم من الفئات المشاركة في التصنيع، للدخول لمجال الصناعات الكبرى، لتغطية احتياجات السوق المصري وتوفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى فرص العمل والأرباح المتوقعة، والأهم البدء في عمل قاعدة البيانات.

ومن ناحيتها، اختتمت وزيرة الهجرة الحديث بالتأكيد على ترحيب مصر بأبنائها وخبراتهم، للمشاركة في شتى المجالات الصناعية والعلمية والثقافية وغيرها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا

ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

شبكة عيون الإخبارية