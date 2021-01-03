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مدير مستشفى الشيخ زايد يكشف تطورات الحالة الصحية للإبراشي وعمرو موسى

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مدير مستشفى الشيخ زايد يكشف تطورات الحالة الصحية للإبراشي وعمرو موسى مدير مستشفى الشيخ زايد يكشف تطورات الحالة الصحية للإبراشي وعمرو موسى

مصراوي Masrawy

02:44 م الأحد 03 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد هجرس، مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصي، إن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي "مستقرة"، نافياً ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاته متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف "هجرس" في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، إن حالة الإبراشي جيدة، ويخضع للعلاج وفق بروتوكول وزارة الصحة.

ورفض مدير مستشفى الشيخ زايد ذكر مزيد من التفاصيل عن حالة الإبراشي الصحية، "حفاظًا على أسرار المرضى".

وفي سياق متواصل، شدد "هجرس" كذلك على استقرار الحالة الصحية لعمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إذ يخضع للعلاج بالمستشفى، ويتناول بروتوكول وزارة الصحة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال محمد فتحي يونس، رئيس تحرير برنامج التاسعة على القناة الأولى، إن ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الإعلامي وائل الإبراشي. غير صحيح.

وقال يونس: حالته الآن مستقرة بالمستشفى الذي يتلقى به العلاج. ​

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