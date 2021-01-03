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النقض تحدد جلستين لنظر طعون جديدة على أحكام متهمي "اغتيال المستشار هشام بركات"

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النقض تحدد جلستين لنظر طعون جديدة على أحكام متهمي "اغتيال المستشار هشام بركات" النقض تحدد جلستين لنظر طعون جديدة على أحكام متهمي "اغتيال المستشار هشام بركات"

مصراوي Masrawy

02:43 م الأحد 03 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

حددت محكمة النقض، جلستين لنظر طعنين جديدين في القضية المعروفة إعلاميا باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الأسبق، على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن المشدد على متهمين في القضية.

وتنظر النقض الطعن الأول بجلسة 3 فبراير المقبل أمام دائرة الأربعاء الجنائية، وفي جلسة 13 إبريل المقبل تنظر طعنا آخر أمام دائرة الثلاثاء الجنائية.

وأصدرت محكمة النقض في وقت سابق، أحكاما بحق متهمين آخرين في تلك القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اغتيال النائب العام السابق هشام بركات" بتأييد حكم الإعدام بحق 9 متهمين واستبدال عقوبة الإعدام للمؤبد بحق 6 متهمين وأحكام أخرى تتراوح ما بين المشدد من 3 إلى 15 سنة.

واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة الجديدة، في يونيو 2015.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والشروع في قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات «قنابل شديدة الانفجار» وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

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