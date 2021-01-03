أخبار عاجلة

برلمانية الشعب الجمهوري : تشيد بمبادرة الرئيس لتطوير 1500 قرية -
خدمات متنوعة.. 8 معلومات عن مبادرة "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا" -
بنس يعلن استئناف الكونجرس عملية المصادقة على فوز بايدن -
ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا -
وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ضمن الإجراءات الوقائية.. إغلاق ٣ محلات بالطائف الجديد وضبط ٢٩ مخالفة

Print
ضمن الإجراءات الوقائية.. إغلاق ٣ محلات بالطائف الجديد وضبط ٢٩ مخالفة ضمن الإجراءات الوقائية.. إغلاق ٣ محلات بالطائف الجديد وضبط ٢٩ مخالفة
الأمانة: تعمل بدون رخص بلدية بالإضافة إلى التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية

ضمن الإجراءات الوقائية.. إغلاق ٣ محلات بالطائف الجديد وضبط ٢٩ مخالفة

كثفت فرق العمل الميداني التابعة لبلدية الطائف الجديد الفرعية، جولاتها الرقابية على الأنشطة التجارية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالتدابير الوقائية، وذلك ضمن برنامج شامل للرقابة البلدية تنفذه ١٠ بلديات فرعية ومكتب للخدمات البلدية.

وأسفرت جولات الفرع البلدي عن إغلاق ثلاثة أنشطة مخالفة تعمل بدون رخص بلدية، بالإضافة إلى التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، حيث ضبط الفريق الرقابي تدني بيئة العمل، وسوء حفظ وتخزين المواد، وسوء نظافة العام، وتدني مستوى أدوات التحضير.

وبينت أمانة الطائف أن المخالفات التي تم ضبطها تجاوزت ٢٩ مخالفة في سبعة أنشطة تجارية تم الوقوف عليها داخل نطاق الفرع، وسيتم إدراج الأنشطة المخالفة ضمن البرنامج الرقابي المتواصل لحين التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.

وأشارت الأمانة إلى أن الجولات الرقابية يتم تنفيذها يومياً على المحلات والأسواق والمراكز التجارية، على مدار الساعة من خلال جولات صباحية ومسائية؛ لتحقيق معايير السلامة الصحية للأنشطة التجارية المختلفة ومتابعة التقيد بالأنظمة والتعليمات.الطائف بلدية الطائف الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة

الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة

بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة

بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة

ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف

ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف

سقوط عربة معلقة بملاهي مهرجان المخواة الشتوي

سقوط عربة معلقة بملاهي مهرجان المخواة الشتوي

شبكة عيون الإخبارية