مأمورية الهرم تكشف النقاب عن مصنع لتجهيز البودر

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مصراوي Masrawy

02:32 م الأحد 03 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

نجحت إدارة البحث الجنائي بالجيزة في الإيقاع بتشكيل عصابي تخصص في تصنيع مخدر البودر.

معلومات وردت للعقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، بأن 5 أشخاص يتخذون شقة وكرا لتصنيع مادة البودر المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات، داهمت مأمورية الشقة بقيادة الرائدين هاني عجلان ومحمد سعودي والنقيب مصطفى لاشين وأمكن ضبط المتهمين.

وعثر بحوزتهم على 625 جرام بودر، مبلغ مالي، ٥ هواتف محمولة والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع.

أمام اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، أقر المتهمون بنشاطهم الإجرامى وحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار.