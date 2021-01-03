"فلوس مخدرات".. الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغـسل 25 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي:

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة المنوفية) لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

كما أكدت التحريات قيام المتهمين بشراء العقارات والأراضي الفضاء بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة؛ وقُدرت تلك الممتلكات بحوالي (25مليون جنيه) تقريباً.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.