الحصيني: الحالة المطرية الثامنة بدأت ظهر اليوم بهذه المناطق وستمتد

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قال: ستؤثر على رفحاء وشرق حائل والقصيم خلال 12 ساعة قادمة

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني إن الحالة الممطرة الثامنة بدأت ظهر اليوم الأحد 1442/5/19هـ على شرقي #الحدود_الشمالية و #الجوف .

وأضاف عبر حسابه في تويتر: امتدادها نواحي #رفحاء وشرق #حائل وشمال شرق #القصيم وغرب #حفر_الباطن وأجزاء ما بين #القنفذة و #الليث خلال "12" ساعة القادمة.الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني