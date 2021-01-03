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لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة غدا الاثنين لأعمال التجديد

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لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة غدا الاثنين لأعمال التجديد لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة غدا الاثنين لأعمال التجديد

مصراوي Masrawy

02:11 م الأحد 03 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن مناطق (مناطق العمرانية الغربية من شارع خاتم المرسلين إلى مستشفى الصدر، بالعمرانية الشرقية ومتفرعاتها)، لمدة 10 ساعات.

وأضافت الشركة في بيان اليوم أن قطع الخدمة، اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الاثنين الموافق 4 يناير وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء 5 يناير وذلك نظراً لقيامها بأعمال الإحلال والتجديد لرافع محطة صرف صحي الصداقة اليابانية.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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