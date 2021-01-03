وزير الطيران يتفقد صالة 4 وغرفة عمليات بطولة "العالم لليد" بمطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران، اليوم الأحد، صالة 4 بمطار القاهرة الدولي؛ لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال الفرق الرياضية والشخصيات المهمة من الاتحاد الدولي لكرة اليد والمشاركين في بطولة كأس العالم لكرة اليد، المقامة من ١٣ حتى ٣١ يناير الجاري؛ بمشاركة ٣٢ دولة، وكذا وسائل الإعلام من جميع دول العالم.

وتأكد وزير الطيران من الانتهاء من كل الاستعدادات لاستقبال ضيوف مصر من الوفود والمنتخبات المشاركة في البطولة، واطمأن على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي يتم اتباعها مع المسافرين والعاملين داخل المطار؛ للوقاية من فيروس كورونا.

وتفقد منار سير العمل بغرفة عمليات بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي تم تشكيلها من ممثلي الجهات والوزارات المعنية بالحدث؛ لمتابعة وصول الوفود وإنهاء كل إجراءاتهم بسهولة، وتقديم كل التسهيلات اللازمة بالتنسيق مع العلاقات العامة بـ"مصر للطيران" وميناء القاهرة الجوي و"المصرية للمطارات".

وأكد الوزير أن غرفة العمليات بالمطار تعمل على مدار ٢٤ ساعة؛ لمتابعة وصول الفرق والبعثات أولاً بأول وإزالة كل الصعوبات التي قد تواجهها.

وأشاد وزير الطيران بالجهود المبذولة من قِبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة المنظمة للبطولة، والتناغم والتنسيق الفعال بين جميع الجهات المعنية بالمطار لإنجاح البطولة، وذلك وفقًا لرؤية واستراتيجية مجلس الوزراء.

ووجه منار بتذليل كل العقبات أمام ضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث العالمي، وتوفير كل التسهيلات اللازمة، مشددًا على ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع إدارة الحجر الصحي بالمطار؛ للحفاظ على صحة وسلامة البعثات الرياضية المشاركة في الحدث؛ للخروج بصورة مشرفة تليق بصورة جمهورية مصر العربية أمام العالم.

وتقوم الشركة الوطنية "مصر للطيران" بدور الناقل الرسمي للبطولة، فضلًا عن قيام الشركة بالترويج للبطولة على متن طائراتها من خلال وضع شعار وتميمة البطولة علي واجهة عدد من الطائرات وعلى غطاء الرأس الـheadrest على جميع مقاعد الطائرات، وكذا إذاعة مادة فيلمية عن الحدث على شاشات الطائرات وفي المطار.