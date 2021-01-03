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"مات أثناء توزيع دعوات فرحه".. مصرع عريس في المنوفية قبل زفافه بأسبوع

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"مات أثناء توزيع دعوات فرحه".. مصرع عريس في المنوفية قبل زفافه بأسبوع "مات أثناء توزيع دعوات فرحه".. مصرع عريس في المنوفية قبل زفافه بأسبوع

مصراوي Masrawy

02:14 م الأحد 03 يناير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:

لقي الشاب أحمد تعيلب من مركز الشهداء في محافظة المنوفية، مصرعه في حادث مروع بين دراجتين آليتين " موتوسيكل" أثناء حمله دعوات فرحه لتوزيعها على الأهل وأسرة عروسه.

وقال "رمضان محمد تعيلب"، نجل عم المتوفى، أن أحمد يعمل سائقًا في القاهرة، وجاء إلى المنوفية استعدادًا لحفل زفافه بعد أسبوع، وأثناء توجهه لأسرة عروسه مُستخدمًا دراجة آلية، تصادم مع دراجة آلية أخرى وتوفي في الحال، كما لقى قائد الدراجة الآخرى مصرعه أيضًا.
وسادت حالة من الحزن بين أهالي محافظة المنوفية خلال الساعات الماضية، عقب تداول صورة "أحمد تعيلب"، داعين الله أن يغفر له ذنوبه ويتغمده بواسع رحمته.

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