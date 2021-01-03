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نفاد الأكسجين.. 3 قرارات من النيابة العامة في وفاة "مريضتي زفتى"

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نفاد الأكسجين.. 3 قرارات من النيابة العامة في وفاة "مريضتي زفتى" نفاد الأكسجين.. 3 قرارات من النيابة العامة في وفاة "مريضتي زفتى"

مصراوي Masrawy

02:24 م الأحد 03 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

أصدرت النيابة العامة، 3 قرارات في واقعة وفاة مريضتين بمستشفى زفتى في محافظة الغربية، وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات بأن "نفاد الأكسجين" هو سبب الوفاة.

وتضمنت قرارات النيابة؛ للوصول إلى سبب الوفاة الحقيقي للمريضتين، البنود التالية:

- تجري تحقيقاتها حول كيفية نفاد الأكسجين بالمستشفى، والإجراءات المتخذة في حالة نفاده، ومدى اتباع تلك الإجراءات في الواقعة محل التحقيق.

- تشكيلَ لجنة من "مديرية الشئون الصحية بالغربية" لحصر عدد المرضى بالمستشفى، وبيان سبب دخولهم، والإجراءات التي اتخذت معهم، وعدد المتوفين، وبيان سبب وفياتهم، وفحص كافة الأدوات والأجهزة المستخدمة هناك بيانًا لمدى سلامتها، وعما إذا كانت الواقعة حدثت عن عمد أم إهمال، وبيان المتسبب فيها.

- طلب ملفات المرضى المتوفين بالمستشفى وتحريات "إدارة البحث الجنائي"، واستدعت ذوي المتوفين لسؤالهم.

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