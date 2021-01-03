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الداخلية تُنعش خزينة الدولة بأكثر من 14.3مليار جنيه خلال شهر

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الداخلية تُنعش خزينة الدولة بأكثر من 14.3مليار جنيه خلال شهر الداخلية تُنعش خزينة الدولة بأكثر من 14.3مليار جنيه خلال شهر

مصراوي Masrawy

02:10 م الأحد 03 يناير 2021

كتب- محمد الصاوي:

حَصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 240 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء و14.1مليار جنيه قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة خلال شهر بمختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملات نظمتها إدارات الأموال العامة ومباحث التهرب الضريبي والكهرباء بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال شهر.

وشَملت ضبط (328887) حالة في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (240702588 جنيه).

وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة: ضبطت الحملات (815) قضية ضرائب عامة، كشف (517) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (701) قضية في مجال الجمارك، (47) قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (2021) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، (1106) قضية تحري مدين ولجان فحص، كما تم ضبط (25) قضية في مجالات "الاتجار بالنقد الأجنبي- تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال - تهريب جمركي"، (14) قضية في مجال "اختلاس مال عام والاستيلاء عليه – احتيال مصرفي – احتيال عبر الانترنت"، (16) قضية "غسل أموال - كسب غير مشروع"بقيمة بلغت (14121247830جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

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