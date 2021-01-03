قطعا خرطوم البنزين.. ضبط المتهمين بسرقة سيارة بالإكراه في الجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، مرتكبى واقعة سرقة سيارة نقل بالإكراه في الجيزة، وتمكنت من إعادة السيارة بحمولتها قبل بيعها.

تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من سائق بإحدى شركات الإنشاءات، ومقيم بمنطقة العامرية بالإسكندرية، أنه حال توقفه بالسيارة قيادته "نقل بمقطورة " مُحملة بـ 465 "حامل تكييف" تابعة لجهة عمله أعلى محور الضبعة بدائرة المركز لتعطلها، فوجئ بقيام أربعة أشخاص مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين بحوزة أحدهم فرد خرطوش بالاستيلاء منه على السيارة ومبلغ مالي كرهاً عنه وفروا هاربين.

بتكثيف تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده إلى أن مرتكبي الواقعة، 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبحوزة أحدهم فرد خرطوش و5 طلقات لذات العيار، سلاح أبيض "كتر"، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام الأسلحة المضبوطة، وقرروا باتفاقهم على سرقة إحدى السيارات كرهًا عن قائدها وتغيير معالمها لبيعها وفي سبيل تنفيذ مخططهم قام اثنين منهم بتاريخ الواقعة بالتوجه إلى الطريق المُشار إليه، يستقلان دراجة نارية.

عقب مشاهدة المتهمان السيارة المستولى عليها قاما بتتبعها وقفز أحدهما أعلاها وقطع خرطوم الوقود مما أدى إلى تعطلها حيث كان المتهمان الآخران بانتظارهما وقاموا بتهديد المجني عليه بالسلاح الناري المضبوط بحوزته واستولوا منه على السيارة بحمولتها والمبلغ المالي وفروا هاربين.

وضبطت السيارة المستولى عليها بإرشادهما عقب تغيير معالمها، وكذا حمولتها لدى عميلين لهما سيئي النية "تاجري خردة " لأحدهما معلومات جنائية؛ تمهيدًا لبيعها، وتم ضبطهما واعترفا بعلمهما بكونها من متحصلات واقعة سرقة وكذا ضبط الدراجتين الناريتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.